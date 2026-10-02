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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو صناعة الشيوخ: المجلس يواصل دوره في مناقشة القضايا الوطنية ودعم مسيرة التنمية

عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ
عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، أن مشاركته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، تمثل انطلاقة جديدة لمواصلة العمل البرلماني الجاد والمسؤول تحت قبة المجلس.

قرارات افتتاح دور الانعقاد

وأوضح النائب أن الجلسة الافتتاحية شهدت استعراض قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، إلى جانب قرار فض دور الانعقاد العادي الأول، فضلا عن نظر الاعتذارات والرسائل الواردة إلى المجلس.

مواصلة العمل البرلماني

وأشار عبد العاطي أحمد إلى أن انطلاق دور الانعقاد الجديد يمثل فرصة لمواصلة الجهد البرلماني في دراسة ومناقشة القضايا والملفات الوطنية، والعمل على طرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.

صوت المواطن في مقدمة الأولويات

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مع الحرص على إيصال صوتهم والتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم داخل المجلس، مشددا على أن المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن ستظل في مقدمة الأولويات.

دعم التنمية والصناعة والمشروعات الصغيرة

ولفت النائب عبد العاطي أحمد، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، إلى أهمية مواصلة العمل البرلماني في الملفات المرتبطة بالتنمية ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

عهد بمواصلة المسؤولية الوطنية

واختتم النائب عبد العاطي أحمد تصريحه بالتأكيد على مواصلة أداء الأمانة البرلمانية والعمل الجاد خلال دور الانعقاد الجديد، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم مسيرة البناء والتنمية، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويوفق الجميع لما فيه خير الوطن.

أحمد عبد العاطي مجلس الشيوخ لجنة الصناعة الشيوخ الجلسة العامة

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