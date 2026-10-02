مستأجر يستغيث بالنجدة بعد منعه من دخول شقته داخل كمبوند شهير بالشيخ زايد

منع مستأجر من دخول شقته داخل كمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، بعدما رفض أفراد الأمن السماح له بالمرور إلى الوحدة السكنية التي يستأجرها، ما دفعه إلى الاستغاثة بشرطة النجدة وتحرير بلاغ بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغًا من المستأجر، أفاد خلاله بأنه توجه إلى الكمبوند للوصول إلى شقته، إلا أنه فوجئ بمنعه من الدخول، رغم استئجاره الوحدة من مالكها الأصلي بموجب عقد إيجار.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها، وتبين من الفحص الأولي وجود خلاف بين المستأجر وإدارة الكمبوند بشأن السماح له بالدخول إلى الوحدة السكنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص تفاصيل البلاغ وملابسات منع المستأجر من دخول شقته، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.