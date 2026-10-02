إيران.. مصرع أحد عناصر الحرس الثوري في انفجار قنبلة بمحافظة سيستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد عناصره في تفجير قوي نتيجة زرع عناصر إرهابية قنبلة في أحد الطرق الرابطة في محافظة سيستان وبلوشستان.

ومنذ قليل ؛ أفادت وكالة "تسنيم" الايرانية بوقوع اشتباك مسلح بين عناصر حرس الثورة وجماعة إرهابية في مدينة راسك جنوب سيستان وبلوشستان.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على 6 مسلحين وضبط عبوات ناسفة بحوزتهم في زاهدان جنوب شرقي البلاد.

وفي سياق آخر ؛ أكد الحرس الثوري الإيراني أن مبادرات القوات المسلحة الإيرانية غيّرت معادلة الميدان، مشدداً على أن المعيار الأساسي لتغيير موازين القوى هو مقدار حرية العمل التي تم انتزاعها من العدو.

وقالت استخبارات الحرس الثوري، في بيان لها، إن مقاومة الإيرانيين وشجاعتهم والاستخدام الذكي للجغرافيا وضعا أنماط القتال الأمريكية باهظة التكلفة أمام طريق مسدود، وأديا إلى إخلاء وتعطيل قواعد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ونقل القوات إلى الأردن وتكبيدها خسائر.