وزير خارجية باكستان: اجتماع اتفاق مكة يبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا ستعقد اجتماعاً في الرياض الأسبوع المقبل لبحث سبل الانخراط السياسي مع جماعة الحوثي بدلاً من اللجوء إلى العمل العسكري.

وقال دار إن الاجتماع سيركز على التطورات الأمنية في المنطقة والهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، وسبل التعامل معها عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

أكثر من 6 دول ترغب بالانضمام



وكشف وزير الخارجية الباكستاني أن أكثر من 6 دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية مكة، موضحاً أن البت في طلبات الانضمام لن يتم قبل أن تصبح الاتفاقية فاعلة بشكل كامل، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عام.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الوزراء التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في الاتفاق، إلى جانب الاستعدادات لبدء عملها.

تعزيز التعاون وأمن الملاحة



وفيما يتعلق بأمن الملاحة، أكد دار أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم لعبور مضيق هرمز".وكانت الدول الثلاث قد اتفقت خلال أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاق، والذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس، على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير القدرات العسكرية وإنشاء أمانة للاتفاق في السعودية.

ويقوم مبدأ الاتفاق على اعتبار الهجوم على أي دولة عضو هجوماً على جميع الأعضاء، في صيغة تحاكي مبدأ الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي "الناتو".