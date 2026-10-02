فرح الديباني ونسمة محجوب تفتتحان فعاليات مهرجان هي الفنون She Arts بعرض Opera Meets Pop.. بالصور

انطلقت أمس فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «هي الفنون She Arts»، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ميدان التحرير، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبشعار «أصوات السلام.. سيمفونية عالمية»، وسط مشاركة دولية واسعة لنخبة من الفنانات والفنانين من مصر وعدد من دول العالم، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور آن شوو، نائبة رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة إيرما جونزاليس، رئيسة القسم الثقافي بسفارة البرتغال في مصر، إلى جانب رياض لطفي، رئيس مجلس أمناء «She Arts»، ونيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان.

وافتتحت الميتزو سوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني، بمشاركة الفنانة نسمة محجوب، فعاليات المهرجان من خلال العرض الموسيقي «الأوبرا تلتقي البوب Opera Meets Pop»، الذي أُنتج خصيصًا لهذه الدورة، وقدم تجربة فنية تمزج بين تقنيات الغناء الأوبرالي وروح الموسيقى المعاصرة، في لقاء موسيقي يجمع بين الأنماط الفنية المختلفة.

وتشهد الدورة السادسة مشاركة نخبة من الفنانات والفنانين من مصر وإسبانيا وإستونيا وإيطاليا والمجر والبرتغال واليابان والهند وإندونيسيا، ضمن برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى والفنون البصرية والحرف اليدوية، إلى جانب الحفلات الموسيقية وورش العمل والأنشطة التفاعلية.

وتولي هذه الدورة اهتمامًا خاصًا بالذاكرة الموسيقية المصرية والعربية، من خلال الاحتفاء بإرث الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وتكريم الموسيقار هاني شنودة، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في تطوير الموسيقى المصرية، وتأثيره الممتد في أجيال متعاقبة من الموسيقيين والفنانين.

ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الحفلات الموسيقية وورش العمل واللقاءات الفنية، إلى جانب تنظيم جلسات متخصصة وماستر كلاس يقدمها فنانون وخبراء دوليون، فضلًا عن معرض للفنون البصرية وبازار للحرف والمنتجات اليدوية، بهدف تسليط الضوء على إبداعات الفنانات وإتاحة مساحة للتواصل والتبادل الفني والثقافي.

وللمرة الأولى، يشهد المهرجان تعاونًا مع مبادرة «إسماعيلية وسط البلد»، في خطوة تستهدف توظيف الفنون والثقافة في إعادة اكتشاف وسط القاهرة التاريخي، وإبراز ما يزخر به من تراث معماري وثقافي، من خلال أنشطة تربط الإبداع الفني بالمكان والهوية.

كما يواصل المهرجان تنظيم مسابقة «She Arts» الموسيقية، التي تستهدف اكتشاف المواهب الشابة وإتاحة الفرصة للموسيقيين والموسيقيات لتقديم أعمالهم أمام لجنة تحكيم متخصصة وجمهور المهرجان، إلى جانب مشاركة أوركسترا النور والأمل، بما يعزز تنوع التجارب الموسيقية المشاركة في هذه الدورة.

وفي إطار الاحتفاء بإرث وردة الجزائرية، تقدم الفنانة مروة ناجي عرضًا موسيقيًا خاصًا بعنوان «Tribute to Warda»، في ختام فعاليات المهرجان، تستعيد خلاله مجموعة من أشهر أغاني الفنانة الراحلة، من خلال معالجة موسيقية تجمع بين روح الأعمال الأصلية ورؤية فنية معاصرة.

وتشهد الفعاليات أيضًا مشاركة عائلة الفنان طارق العربي طرقان، في حضور فني يستحضر تجارب موسيقية عربية ارتبطت بوجدان وذاكرة أجيال متعاقبة.

من جانبها، أعربت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة مهرجان «هي الفنون – She Arts»، عن سعادتها بانطلاق الدورة السادسة، مؤكدة أن ما حققه المهرجان على مدار دوراته السابقة من حضور متزايد يعكس أهمية مواصلة تقديم منصة فنية تجمع المواهب المصرية بفنانين من مختلف أنحاء العالم، وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والفني.

وقالت قناوي: «اخترنا هذا العام شعار "أصوات السلام.. سيمفونية عالمية"، إيمانًا منا بأن الفن والموسيقى يمتلكان قدرة حقيقية على تجاوز الحدود وخلق مساحات للحوار والتقارب بين الشعوب. ونعتز في هذه الدورة بالاحتفاء بإرث الفنانة الكبيرة وردة وتكريم الموسيقار هاني شنودة، تقديرًا لما قدماه للموسيقى المصرية والعربية، ولما تمثله أعمالهما من جزء أصيل من ذاكرتنا الفنية، لا يزال حاضرًا وقادرًا على إلهام أجيال جديدة».

وأضافت أن المهرجان يحرص على مواصلة دعم المواهب النسائية، وتعزيز فرص التواصل بين الفنانات والفنانين من مختلف الثقافات، من خلال برنامج فني متنوع يتيح للجمهور التفاعل مع تجارب إبداعية متعددة.

وعلى مدار دوراته الخمس السابقة، استضاف مهرجان «هي الفنون – She Arts» أكثر من 2000 فنان وفنانة من مختلف أنحاء العالم، واستقبل ما يزيد على 21 ألف زائر، وأسهم في دعم أكثر من 1000 فنانة، إلى جانب تقديم مئات الفعاليات الفنية والثقافية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

ويواصل مهرجان «هي الفنون» منذ انطلاقه ترسيخ دوره منصةً دوليةً لدعم حضور المرأة في المشهد الفني، وتعزيز التبادل الثقافي بين الفنانات والفنانين من مصر ومختلف دول العالم، من خلال برنامج يحتفي بتنوع الفنون الموسيقية والبصرية والأدائية والحرف التقليدية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والإبداع.