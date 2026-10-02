الاتحاد الأوروبي: نرفض بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء لن يكون في مصلحة أي طرف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا-كايسا إيتكونن، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي «يرفض رفضًا تامًا» التهديد الذي أطلقته الولايات المتحدة بحظر صادرات الديزل، حال عدم قيام أوروبا بالإفراج عن المزيد من مخزوناتها من الوقود.

وأضافت أن فرض الحظر «لن يكون في مصلحة أحد»، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء سيقوض ثقة الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة كشريك موثوق به.

وأوضحت أن الاجتماع المقبل لمجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي مقرر عقده في 15 أكتوبر المقبل، مع إمكانية تقديم موعده إذا لزم الأمر.