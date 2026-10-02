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بلاغ يكشف عن زواج قهوجي من قاصر دون علم الأسرة في الهرم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلاغ يكشف عن زواج قهوجي من قاصر دون علم الأسرة في الهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشف بلاغ تقدمت به سيدة بقسم شرطة الهرم زواج قهوجي من ابنتها القاصر عرفيًا، دون علم أسرتها، قبل أن تكتشف الأسرة الواقعة بعد مرور نحو عام.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن ابنة مقدمة الشكوى ارتبطت بالمتهم بعقد زواج عرفي رغم عدم علم أو موافقة أسرتها، فيما أكدت والدتها أنها لم تعلم بالواقعة إلا بعد مرور فترة طويلة على إتمام الزواج قرابة عام.

وعقب تلقي البلاغ، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة وسماع أقوال أطرافها، للوقوف على ملابساتها ومدى صحة ما ورد في البلاغ.

الهرم قسم شرطة الهرم زواج عرفي

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