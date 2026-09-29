عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»

تلقى موقع صدى البلد ، شكوى من أولياء أمور طلاب مدرسة هضبة الاهرام الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية ، أكد خلالها أولياء الأمور انهم يستغيثون بوزير التربية والتعليم من مدرسة التربية الرياضية بالمدرسة ، التي تقوم بضرب طلاب الصف الخامس الابتدائي “بالخرطوم”

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم المرسلة لموقع صدى البلد : الميس مسكت خرطوم وضربت طلاب الصف الخامس في كل مكان في جسمهم وشدتهم من شعرهم وبهدلتهم ، ومدير المدرسة كان رده معلش “عيلة صغيرة ولسه بتتعلم"، وعندما فوجئ مدير المدرسة بإستمرار غضب الاهالي وعدم اقتناعهم برد فعله رد قائلا :"اعملوا اللي تعملوه اللي عندي قولته "

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم



وقال أولياء الأمور : عايزين حق عيالنا يا وزير التعليم ، المفروض ان الضرب ممنوع واحنا موافقين بأي عقوبات تانية على الطلاب ، ليه ولادنا يرجعوا كارهين نفسهم وكارهين المدرسة ؟

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الحالي ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان.



كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.