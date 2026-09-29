قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خماسية جنوب السودان.. حسام حسن: منتخب مصر مبيقفش على حد
الرئيس السيسي: الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد كل القدرات
خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه
مهم نبني وعي شعبنا.. الرئيس السيسي: أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة
اللواء إبراهيم عثمان: جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية
الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة
الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد
فهم بالغلط.. جمال شعبان يوضح حقيقة تصريحات حسام موافي عن نقل الأعضاء
خاصl صابرين تكشف حقيقة تقديمها دور كريمة مختار في مسلسل "الحفيد"
عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»
النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات
مصادر: حضور رئيس الوزراء أولى جلسات النواب والشيوخ لاستعراض برنامج العمل المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم
إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد ، شكوى من أولياء أمور طلاب مدرسة هضبة الاهرام  الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية ، أكد خلالها أولياء الأمور انهم يستغيثون بوزير التربية والتعليم من مدرسة التربية الرياضية بالمدرسة ، التي تقوم بضرب طلاب الصف الخامس الابتدائي “بالخرطوم”

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم المرسلة لموقع صدى البلد : الميس مسكت خرطوم وضربت طلاب الصف الخامس في كل مكان في جسمهم وشدتهم من شعرهم وبهدلتهم ، ومدير المدرسة كان رده معلش “عيلة صغيرة ولسه بتتعلم"، وعندما فوجئ مدير المدرسة بإستمرار غضب الاهالي وعدم اقتناعهم برد فعله رد قائلا :"اعملوا اللي تعملوه اللي عندي قولته "

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم


وقال أولياء الأمور : عايزين حق عيالنا يا وزير التعليم ، المفروض ان الضرب ممنوع واحنا موافقين بأي عقوبات تانية على الطلاب ، ليه ولادنا يرجعوا كارهين نفسهم وكارهين المدرسة ؟

إصابات الطلاب من الضرب بالخرطوم

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الحالي ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان. 


كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.


كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.

أولياء أمور مدرسة هضبة الاهرام طلاب التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

ترشيحاتنا

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد