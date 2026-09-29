روبيو يكشف تفاصيل مخطط إرهابي قرب قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية ببريطانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن "جهة أجنبية" تقف وراء "مخطط إرهابي" تم إحباطه مؤخرًا بالقرب من قاعدة "راف فيرفورد" العسكرية البريطانية، التي تستخدمها القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن المزيد من المعلومات حول الواقعة سيظهر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف روبيو، في مقابلة مع (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، إن ما حدث في بريطانيا خلال مطلع الأسبوع كان "وضعًا خطيرًا للغاية"، مضيفًا أن الواقعة "تتضمن بوضوح تورط جهة أجنبية"، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل أو تحديد الجهة المعنية.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت وقوع حادث أمني كبير في محيط قاعدة "راف فيرفورد" غربي إنجلترا، عقب إلقاء القبض، يوم الأحد، على خمسة رجال بريطانيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب، قبل الإفراج عنهم بكفالة الاثنين مع استمرار التحقيقات.

وأفادت مصادر بأن المركبات الثلاث التي كان المشتبه بهم يستقلونها لم تكن تحتوي على متفجرات صالحة للاستخدام، فيما تبحث السلطات البريطانية ما إذا كان أشخاص يعملون لحساب دولة أجنبية قد شاركوا في المخطط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى احتمال ارتباط الواقعة بإيران، بينما نفت طهران أي صلة لها بها.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستتعامل بجدية مع أي تهديد يستهدف مصالحها، مؤكدًا أن مثل هذه التهديدات ستكون لها "تداعيات"، كما وجه الشكر إلى السلطات البريطانية على تعاونها في إحباط ما وصفه بالتهديد "الخطير للغاية".