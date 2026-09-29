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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.. وأسعار النفط ستتراجع

ترامب
ترامب
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا"، متوقعا تراجع أسعار النفط بشكل كبير.

وأضاف ترامب، خلال كلمة له في مؤتمر بواشنطن يركز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أن ما يجري حاليا سيكون موضع اهتمام المؤرخين في السنوات المقبلة، قائلا إن إيران "لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا"، مضيفا: "إنهم يمرون بوقت عصيب للغاية.. هذا سينتهي قريبا جدا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار النفط ستبدأ في الانخفاض، من وجهة نظره، عقب التوصل إلى نهاية للصراع مع إيران.

ووصف ترامب الحرب بأنها قد تصبح واحدة من أبرز إنجازات إدارته، قائلا إنها ستدخل التاريخ باعتبارها "واحدة من أهم الأشياء" التي قامت بها إدارته.

الرئيس الأمريكي ترامب الحرب إيران أسعار النفط

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