إزالة جمالون مخالف أعلى سطح عقار في العجوزة

كثف حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، جهوده المستمرة للتصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

ونجح الحي في تنفيذ إزالة جمالون مخالف أعلى سطح العقار الكائن بالدور السادس فوق الأرضي لعقار بشارع عبد الواحد شحاتة يمين المحور بقطاع أرض اللواء، مع مصادرة الحديد والصاج المستخدم في إنشاء الجمالون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ويؤكد حي العجوزة، استمرار حملاته الميدانية للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات دون تهاون.