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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين: خماسية جنوب السودان هدية لحسام حسن وصالحت الجماهير المصرية

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكد الإعلامي تامر أمين أن فوز منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة جاء في توقيت مثالي، معتبرًا أن المباراة كانت بمثابة «هدية» للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد الانتقادات التي تعرض لها المدير الفني عقب مباراة أنجولا.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن مواجهة جنوب السودان ساهمت في غلق العديد من الملفات والأزمات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الهجوم الذي تعرض له حسام حسن عقب مباراة أنجولا.

وأضاف أن الفوز الكبير جاء بمثابة مكافأة للجهاز الفني واللاعبين، بعدما كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة عريضة بخماسية نظيفة.

ليعيد حالة من الهدوء والثقة

وأشار أمين إلى أن النتيجة كان لها مردود إيجابي على الجماهير المصرية، وأسهمت في تهدئة الأجواء ومصالحة الجماهير مع المنتخب، مؤكدًا أن الانتصار جاء ليعيد حالة من الهدوء والثقة حول الفريق الوطني.

تامر أمين منتخب مصر جنوب السودان حسام حسن الانتقادات

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