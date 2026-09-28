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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين: احترم الشريف حتى ولو كان خصمك.. المشاكل تنتهي وتبقى معادن الرجال

تامر أمين
تامر أمين
محمود زيدان

افتتح الإعلامي تامر أمين حلقته لليوم من برنامجه «آخر النهار»، بتوجيه رسالة توعوية وأخلاقية حاسمة لجمهوره ومتابعيه، مشدداً على أن الأخلاق والمبادئ هي المعيار الحقيقي الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين البشر، بصرف النظر عن طبيعة الظروف أو الخلافات العابرة.

واستهل أمين مقدمة الحلقة قائلاً: “احترم الشريف حتى لو كان خصمك، واحتقر الحقير حتى لو كان صديقك.. فالمشاكل تنتهي والخصومة تنتهي وتبقى معادن الرجال”.

 وأكد في كلمته أن المواقف والمشكلات العارضة تزول مع الوقت، ولا يتبقى منها سوى الأثر الأخلاقي والمعدن الأصيل للإنسان، مشيراً إلى أن النبل والشهامة لا يجب أن يغيبا حتى في أوقات الخلاف والخصومة.

تامر أمين الإعلامي تامر أمين أخبار توك شو أخبار وتقارير

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