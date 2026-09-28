منتخب ناشئي الريشة الطائرة يصعد لربع نهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة بالقاهرة

نجح المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة، في بلوغ ربع نهائي منافسات الفرق ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

واستهل الفراعنة الصغار مشوارهم بالفوز على منتخب تونس بنتيجة 2-0، وأعقبه بالفوز على زيمبابوي بنفس النتيجة ليضمن منتخبنا بطاقة الصعود لربع النهائي، قبل الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 0-2، في ختام لقاءات المجموعة الثانية.

ويلتقي منتخبنا في ربع النهائي مع نظيره المنتخب الغاني.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

وكان الإجتماع الفني قد أسفر عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلًا من: "الجزائر - أوغندا - زامبيا"، أما المجموعة الثالثة فضمت كلًا من: "موريشيوس - غانا - السنغال".

وتحظى البطولة بأهمية خاصة للمنتخب المصري، في ظل إقامة المنافسات على أرضه، إلى جانب كونها محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر المقبل.