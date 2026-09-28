متحدث الوزراء: المستهدف من مؤتمر الحكومة المقبل رصد التحديات القائمة وما تحقق بشأنها وإطلاع المواطنين عليها

كشف المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماعات التحضيرية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء استعدادا لمؤتمر الحكومة في أكتوبر المقبل.



وتابع المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن المستهدف من مؤتمر الحكومة المقبل رصد التحديات القائمة وما تحقق بشأنها وإطلاع المواطنين عليها.

وأشار المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن :"الحكومة عاوزة توصل للمواطن أنها رصدت المشكلات والتتحديات القائمة وما تم انجازه والهدف من المؤتمر طرح كل هذه الأمور وصوته تم الاستماع له".

