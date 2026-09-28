أقل سعر للجنيه الذهب .. تراجع كبير وخسارة أكتر من 1700 جنيه في أسبوع

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 تراجعاً كبيراً في محلات الصاغة، وانعكس هذا التراجع على سعر الجنيه الذهب الذي يعتبر من أهم أدوات الاستثمار لدى المصريين.

وسجل الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً بعد أن كان قد تخطى حاجز الـ 51 ألف جنيه خلال الأيام الماضية، ليعود اليوم ويهبط لمستوى الـ 48 ألف جنيه، في تراجع كبير يشهده المعدن النفيس خلال هذه الفترة.

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب

وكشفت بيانات سوق الذهب عن حجم التراجع اليوم، حيث سجل الجنيه الذهب اليوم 48797 جنيها.

وعلى المستوى اليومي: سجل أمس الأحد 49840 جنيها، ليخسر اليوم 1043 جنيها في يوم واحد فقط.

وعلى المستوى الأسبوعي: سجل الإثنين الماضي 21 سبتمبر 50561 جنيها، ليخسر خلال أسبوع واحد 1764 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 اليوم 6971 جنيها.

وسجل عيار 21 اليوم 6099.62 جنيه.

وسجل عيار 18 اليوم 5228.25 جنيه.

وسجل عيار 14 اليوم 4066.42 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب 216822.34 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب 48797 جنيها.