يفقد 840 جنيها.. هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الإثنين

خسر سعر بيع الجنيه الذهب في مصر نحو 840 جنيها منذ بداية تعاملات اليوم الإثنين ليسجل الآن نحو 49 ألف جنيها مقارنة 49840 جنيها سعر المستهل.

وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، تراجعا كبيرة مدفوع بانخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية بأكثر من 3%.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الإثنين وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7000 جنيهًا للبيع، و6930جنيهًا للشراء،

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في السوق المصري - لنحو 6125 جنيهًا للبيع، مقابل 6065 جنيهًا للشراء.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5250 جنيهًا للبيع مقابل5200جنيهًا للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ سعره 4085 جنيهًا للبيع، و4045 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، إلى 49 ألف جنيهًا للبيع و48520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب في مصر

أما الأونصة الذهبية، التي تساوي 31.1 جرامًا، فقد سجلت 217725 جنيهًا للبيع و215599 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجلت الأونصة الذهبية اليوم الإثنين 4157.31 دولار.

سعر دولار الصاغة

وفيما يخص سعر الدولار في السوق الموازية المعروف بـ"دولار الصاغة"، فقد سجل 52.37جنيهًا، مقارنة بـ52.03 جنيهًا في البنوك.