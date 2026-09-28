قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية
لجنة الحريات تحذر من ملاحقة الناقلين لمعاناة الشارع: معالجة الإهمال بالتدخل لا بمحاكمة الصحفيين
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر
اتحضر للأخضر.. الجيزة تكثف حملات التوعية البيئية وزراعة الأشجار داخل المدارس
فلسطين من النهر إلى البحر.. عبارة تشعل أزمة جديدة بين إسرائيل وإسبانيا
وزير البترول: إصلاحات جديدة لدعم التعدين وزيادة القيمة المضافة للخامات
وزيرا الحرب والأمن القومي الإسرائيليين يقتحمان المسجد الأقصى
الرئيس السيسي يشاهد العمل في منجم السكري وحجم الإنتاج.. فيديو
قبل ماتقدم.. 10 أسئلة وأجوبة عن شقق الإيجار التمليكي 2026 ومن يحق له التقديم
هل يعود قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب؟.. عضو تشريعية البرلمان يحسم الجدل
بأكثر من 100 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 28-9-2026
الأعلى للإعلام: استئناف بث البلدوزر ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل نأثم على مخالفة وصية المتوفي حتى لو عارضت الشريعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد ممدوح، أمين الفتوى
أحمد ممدوح، أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» سؤال يقول: ما جزاء مخالفة وصية المتوفى؟

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وصية المتوفى تنقسم إلى نوعين؛ الأول ما يمكن للأهل تنفيذه، كأن يوصي بدفنه في مكان معين، أو إخراج مال عنه، أو غير ذلك من الأمور المباحة، بينما النوع الثاني يتعلق بأمور لا يمكن تنفيذها، إذا تضمنت أفعالًا محرمة.

وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أن الأصل هو الحرص على تنفيذ وصية المتوفى قدر المستطاع، مشيرًا إلى أنه إذا تعذر على الأهل تنفيذ الوصية فلا حرج عليهم في ذلك.

جزاء مخالفة وصية المتوفى

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى بالدفن فيه، ما لم يترتب على ذلك أمر محظور، مثل أن يكون المكان مملوكًا للغير أو يترتب على تنفيذ الوصية مخالفة شرعية.

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا تم دفن المتوفى في مكان آخر، فلا يُنقل بعد دفنه إلى المكان الذي أوصى به، ولا يأثم الورثة بسبب عدم تنفيذ هذه الوصية، مع استحباب الالتزام بها متى كان ذلك ممكنًا.

وأشارت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟»، إلى أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بوصية الميت في هذا الشأن، وأن القبر يُنبش لنقل الميت إلى المكان الذي أوصى بالدفن فيه، ما لم يترتب على ذلك انتهاك لحرمة الميت.

واستشهدت بما ذكره العدوي في «حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي» (2/143): «لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ».

حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، بشرط أن تكون في طاعة الله، موضحًا أن تنفيذ الوصية يصبح واجبًا على الورثة إذا استوفت شروطها الشرعية، ولم تتجاوز ثلث التركة.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقع «يوتيوب»، ردًا على سؤال حول حكم تنفيذ الوصية، أن الوصية تنفذ بعد سداد الديون المستحقة على المتوفى وتجهيزه ودفنه، بشرط أن تكون في حدود ثلث التركة.

وأشار إلى أنه إذا تجاوزت الوصية ثلث التركة، فيُرجع في الزيادة إلى الورثة، فإن وافقوا عليها جاز تنفيذها، أما إذا لم يوافقوا فلا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث.

وحذر محمود شلبي من تعمد عدم تنفيذ الوصية المستوفية لشروطها الشرعية، مؤكدًا أن امتناع الورثة عن تنفيذها في هذه الحالة أمر محرم، كما نهى الشرع عن طمع الورثة في أموال التركة بغير حق.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»، وقوله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا».

دار الإفتاء وصية المتوفى حكم تنفيذ الوصية مخالفة وصية الميت أحكام المواريث جزاء مخالفة وصية المتوفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

من الفردان إلي طابا.. قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

ترشيحاتنا

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

سيارة شرطة بريطانية

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

أفراح الوسط الفني

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

بالصور

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد