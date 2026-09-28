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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح رأي الفقهاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء نصه: هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها أثناء الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، مستشهدة بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن مسألة تغطية المرأة لقدميها أثناء الصلاة شهدت اختلافًا بين الفقهاء، موضحة أن فريقًا منهم ذهب إلى وجوب تغطية القدمين، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

وأكملت دار الإفتاء المصرية أن فريقًا آخر من الفقهاء قال بجواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة، مستندين إلى أن الشرع استثنى من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين، مستدلين بقول الله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، سورة النور، الآية 31.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن المفتي به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما، وذلك تيسيرًا عليها ورفعًا للحرج عنها، موضحة أنه إذا صلَّت المرأة وقدماها مكشوفتان فصلاتها صحيحة.

حكم الصلاة للمرأة خارج المنزل بالبنطلون 

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سيدة حول حكم الصلاة خارج المنزل أثناء ارتداء البنطلون، موضحًا أنه إذا كانت المرأة على وضوء ووجدت مكانًا مناسبًا تستطيع أداء الصلاة فيه، فلا مانع من الصلاة في حد ذاتها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيوينة، اليوم الأربعاء، أن الحكم يتوقف على طبيعة البنطلون نفسه، فإذا كان ضيقًا يحدد تفاصيل الجسم والساقين فلا يصح الصلاة به، أما إذا كان واسعًا وفضفاضًا لا يصف الجسد، فيجوز الصلاة به بشرط استيفاء باقي شروط الستر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض المساجد بدأت توفر حلولًا مناسبة للسيدات، مثل وجود "إسدالات" أو ملابس واسعة يمكن ارتداؤها فوق الملابس أثناء الصلاة، وهو ما يسهم في تيسير أداء الفريضة دون حرج.

وأضاف أمين الفتوى أن من الأفضل أن تستعد المرأة لمثل هذه المواقف، خاصة إذا كانت خارج المنزل، بأن تحتفظ بقطعة ملابس مناسبة داخل حقيبتها، بحيث تتمكن من أداء الصلاة في وقتها دون تأجيل.

وأكد أمين الفتوى أن الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها أمر مهم، مع الالتزام بالضوابط الشرعية للستر، بما يحقق التوازن بين تيسير العبادة والالتزام بأحكامها.
 

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