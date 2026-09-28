هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

شهدت بعثة منتخب مصر للكيك بوكسينج موقفًا مفاجئًا عقب ختام منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت في إيطاليا، بعدما تخلف اللاعب محمد عبد الفتاح عن العودة إلى مصر مع باقي أفراد البعثة.

وأوضح الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن اللاعب غادر مكان وجود البعثة خلال تواجدها في المدرجات لمتابعة وتشجيع إحدى اللاعبات المشاركات في منافسات البطولة، قبل أن يتخلف عن العودة مع زملائه إلى مقر الإقامة ثم إلى مصر.

محمد عبد الفتاح يستأذن للذهاب إلى دورة المياه

وبحسب ما أعلنه الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فقد استأذن محمد عبد الفتاح من أفراد البعثة للذهاب إلى دورة المياه أثناء تواجد المنتخب في المدرجات، إلا أنه لم يعد مرة أخرى إلى المكان الذي كانت تتواجد فيه البعثة.

ومع استمرار غيابه، بدأت محاولات البحث عنه والتأكد من مكان وجوده، قبل أن يتضح تخلفه عن العودة برفقة بعثة المنتخب المصري التي أنهت مشاركتها في بطولة العالم.

الاتحاد المصري يكشف تفاصيل الواقعة

وأكد الاتحاد أن ما حدث تم التعامل معه بشكل رسمي، في ظل حرص البعثة على اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب عدم عودة اللاعب وغيابه عن أفراد المنتخب.

وأشار الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إلى أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لمتابعة الموقف والكشف عن ملابسات تخلف اللاعب عن العودة، خاصة أن الواقعة حدثت خارج الأراضي المصرية وفي ختام مشاركة المنتخب ببطولة دولية.

تحرير محضر في السفارة المصرية

واتخذ الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددًا من الإجراءات الرسمية بشأن الواقعة، حيث تم تحرير محضر في السفارة المصرية بإيطاليا لإثبات تخلف اللاعب عن العودة مع بعثة المنتخب.

كما جرى إبلاغ الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة بتفاصيل الواقعة، من أجل متابعة الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل مع الموقف وفقًا للوائح المنظمة لسفر بعثات المنتخبات الوطنية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل اختفاء اللاعب محمد عبد الفتاح، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الواقعة، والكشف عن ملابسات عدم عودته إلى مصر مع بعثة منتخب الكيك بوكسينج بعد انتهاء بطولة العالم للناشئين والشباب في إيطاليا.