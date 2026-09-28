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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حرام عليكم.. 3 شباب يعتدون على مسن ويستولون على أمواله بالقوة.. وفتاتان تتدخلان لإنقاذه

3 شباب يعتدون على مسن ويستولون على أمواله بالقوة.. وفتاتان تتدخلان لإنقاذه
3 شباب يعتدون على مسن ويستولون على أمواله بالقوة.. وفتاتان تتدخلان لإنقاذه
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زُعم أنه يوثق واقعة اعتداء على رجل مسن داخل مركز طامية بمحافظة الفيوم، وسط مطالبات بالتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها.

وأظهر الفيديو، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 3 شباب يحيطون برجل مسن في أحد الشوارع، قبل أن يسقط على الأرض، فيما ظهر أحدهم وهو يضغط بقدمه على يده، وسط حديث عن الاستيلاء على أمواله بالقوة.

كما ظهر عدد من المارة بالقرب من مكان الواقعة، بينما استمر بعضهم في السير دون التدخل لوقف الاعتداء، في الوقت الذي بدا فيه الرجل المسن غير قادر على الدفاع عن نفسه.

وخلال الفيديو، تدخلت فتاتان في محاولة لإنقاذ الرجل، ووجهتا حديثهما إلى الشباب وطالبتاهما بالتوقف عن الاعتداء عليه، ورددتا: «حرام عليكم».

وحاولت إحدى الفتاتين الاقتراب والتدخل لصالح الرجل، قبل أن تقوم الفتاة الأخرى بإبعادها عن المكان، خشية تعرضها لأي أذى.

وأثار الفيديو المتداول حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التحقق من حقيقة الواقعة، وتحديد أطرافها وملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الرجل أو الاستيلاء على أمواله.

وأكد متداولو المقطع أهمية التعامل مع الواقعة من خلال الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بما يظهر في الفيديو المتداول، لحين التحقق من حقيقة الواقعة وملابساتها بشكل رسمي.

رجل مسن محافظة الفيوم مركز طامية واقعه الاعتداء علي مسن

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