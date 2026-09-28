فضل قراءة سورة السجدة قبل النوم.. 3 بشارات لا تغفلها

لعله من الأهمية معرفة فضل قراءة سورة السجدة قبل النوم ، ليس فقط لأن معرفة الفضل تزيد الحرص ومن ثم الاغتنام، بل لأن الأمر يتعلق بإحدى سور القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى سبيلنا للهداية والنجاة في الدنيا والآخرة، ومن ثم ينبغي معرفة فضل قراءة سورة السجدة قبل النوم .

فضل قراءة سورة السجدة قبل النوم

ورد أن سورة السجدة كغيرها من سور القرآن الكريم لها الكثير من الفضل، فقد كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقرؤها في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وكذلك قبل النوم في كلّ ليلةٍ، فهي من السور التي تُذكّر بخلق آدم عليه الصلاة والسلام. إضافةً إلى يوم القيامة وأحواله من إعادة الخلق والبعث وما به من جنةٍ ونارٍ.

كما جاء أنّها نموذجٌ في كيفية الخطاب من خالق البشر إلى قلوبهم، من أجل إعادتهم إلى الفطرة السليمة، القائمة على الوحدانية والربوبية لله الخالق المدبّر لكل شيءٍ، إضافةً إلى يوم القيامة وأحواله من إعادة الخلق والبعث وما به من جنةٍ ونارٍ، كما أنّها نموذجٌ في كيفية الخطاب من خالق البشر إلى قلوبهم، من أجل إعادتهم إلى الفطرة السليمة، القائمة على الوحدانية والربوبية لله الخالق المدبّر لكل شيءٍ.

سورة السجدة

تعد سورة السجدة هي سورةٌ مكية النزول، وعدد آياتها ثلاثون آيةً، فيها تُركِّز السورة الكريمة على نفي الشك في كلام الله -تعالى- بشكلٍ عامٍ، وتقوم بذلك بطريقةٍ مُترابطةٍ تحمل في طيّاتها مظاهر إعجاز القران الكريم، حيث إنّها تأخذ كلّ موضوعٍ لوحده رابطةً إياه بكلّ ما يتصل به بأسلوبٍ يجمعه مع غيره من المواضيع.

وورد أن السورة تنتقل من استبعاد الريب في القرآن الكريم إلى بيان الحكمة من إنزاله، ثمّ وبطريقةٍ سلسةٍ تتحدث عن خالق الكون الواحد الأحد، وعن أسباب الكفر ومقارنة أصحابه مع المؤمنين أصحاب الإيمان الجازم بهذا القرآن.