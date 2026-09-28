حملات مرورية ليلية مكثفة بميادين سوهاج.. انتشار أمني لضبط الحركة وتحقيق الانضباط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مرورية مكثفة بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار خطة المديرية الرامية إلى تحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى السيولة بالشوارع والميادين الحيوية.

ماذا حدث؟

وتمركزت القوات المرورية بميدان الثقافة، أحد أهم الميادين بمدينة سوهاج، لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع المخالفات، فضلًا عن تنظيم حركة السيارات والمركبات، بما يسهم في الحد من التكدسات وتحقيق أعلى معدلات الانضباط على الطرق.

وتأتي الحملات المرورية في إطار توجيهات مدير أمن سوهاج بتكثيف التواجد الأمني والمروري بمختلف الشوارع والميادين، خاصة المناطق التي تشهد كثافات مرورية، مع استمرار الحملات على مدار اليوم لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت أعمال الحملة التأكد من التزام قائدي السيارات بالقواعد المرورية، وفحص التراخيص، ومتابعة حركة المركبات، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مواقف من شأنها التأثير على السيولة المرورية داخل الميدان والشوارع المحيطة به.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع السوهاجي، والحد من الحوادث والمخالفات المرورية، وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها الأمنية والمرورية على مستوى المحافظة، مع تكثيف الانتشار في المناطق الحيوية والميادين الرئيسية، والتعامل بحسم وفقًا للقانون مع المخالفات التي يتم رصدها، بما يضمن انتظام الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.