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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دون خسائر.. تفاصيل حريق محطة محولات قرية بيت داوود بمركز جرجا جنوب سوهاج

حريق محطة محولات
حريق محطة محولات
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، حريق هائل اندلع بإحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بمحطة محولات قرية بيت داوود التابعة لمركز جرجا جنوب المحافظة.

السيطرة الكاملة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع بإحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بمحطة محولات قرية بيت داوود التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحريق

انتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإخماد والتبريد والوقوف على تداعيات الحادث ميدانيًا، حيث تابع جهود قوات الحماية المدنية والعاملين بقطاع الكهرباء في تأمين موقع المحطة والتعامل مع آثار الحريق.

احتراق إحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بالمحطة

وأظهرت المعاينة الأولية احتراق إحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بالمحطة وخروجها من الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تأثر شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن عدد من المناطق والمراكز، من بينها جرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام.

ووجه محافظ سوهاج مسؤولي قطاع الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وتوفير التغذية الكهربائية البديلة، والعمل على إعادة التيار للمراكز المتأثرة بصورة تدريجية وفي أسرع وقت ممكن، مع تشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات وبدء إجراءات إحلال وتجديد الخلية المتضررة.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات بالمراكز المتأثرة، والتنسيق المستمر مع المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات ومحطات مياه الشرب، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثرها بانقطاع التيار.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين بالموقع، فيما تم الاطمئنان على تشغيل المولدات الكهربائية البديلة بالمنشآت الحيوية، مع استمرار التنسيق بين المحافظة وقطاعات الكهرباء والحماية المدنية حتى استقرار الوضع وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

سوهاج حريق هائل محطة محولات بسوهاج دون خسائر

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