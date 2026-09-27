معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي خلال معسكره لمدة 4 أيام في الفترة بين 27 سبتمر وحتى 30 من الشهر نفسه.

وأكد حتحوت عبر برنامجه (موردن سبورتس)، أن شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، سيكون مدير فني مؤقت للمنتخب الأولمبي في الأيام المقبلة.

وأوضح أن شوقي غريب سيعاونه كمال عبدالواحد في منصب المعد البدني، بجانب تعيين عصام الحضري، مدربا للحراس.

وأضاف أن محمود فايز سيكون في منصب محلل الأداء، فيما يترأس الجهاز الطبي، الدكتور محمد ماضي، بجانب تعيين محمد العشري، كإداري.

وأتم أن اليوم الأحد هو موعد انطلاق المعسكر الذي سيبدأ بقياسات بدنية لجميع اللاعبين.