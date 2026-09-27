غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارتان استهدفتا بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.



وشنّ الاحتلال غارة استهدفت أطراف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وتخلل ذلك، قصف مدفعي استهدف منطقة وادي زبقين وبلدة بيت يهون جنوبي لبنان.

ويوم أمس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان، تركزت على الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح وقضاء جزين، فيما امتدت أصداء الانفجارات إلى مدينة صيدا ومحيطها.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ ثلاث غارات على أطراف بلدة سجد، فيما تحدثت معلومات عن استخدام صواريخ ارتجاجية في استهداف مرتفعات سجد، وصلت أصداؤها إلى منطقة الزهراني.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت، بالمدفعية، فجر الجمعة، مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن.

كما شهدت مناطق برعشيت وحداثا ومحيط بلدة بيت ياحون تفجيرات عنيفة، فيما جرى سماع دوي انفجارات في مناطق عدة من الجنوب، وصلت أصداؤها إلى صيدا والمناطق الواقعة شرقها.



كما تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون، من الجهة الجنوبية، وتحديدا باتجاه كروم الزيتون، حيث لا تزال متمركزة في المنطقة.