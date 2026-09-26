الأمم المتحدة تحذر ليبيا: المساس بمنشآت النفط قد يفتح الباب أمام إجراءات دولية

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، من أن الهجمات أو الإجراءات التي تقوض البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد قد تشكل أساساً لاتخاذ تدابير بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بينها القرار 2213 لعام 2015.

وأكدت البعثة أن استمرار تعطيل خط أنابيب الشرارة–الزاوية يضر بمصدر رئيسي للدخل القومي، ويتسبب في خسائر بإنتاج النفط والإيرادات العامة، فضلاً عن تهديد إمدادات الوقود وتوليد الكهرباء والخدمات الأساسية.

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية منشآت النفط والطاقة، وضمان وصول الفرق الفنية إليها بأمان، مع التأكيد على حق العاملين في طرح مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية بالوسائل السلمية.

وطالبت البعثة السلطات والجهات الأمنية بالتدخل العاجل لحل النزاعات سلمياً واستعادة تدفق الخام وحماية مصفاة الزاوية والمنشآت المرتبطة بها.