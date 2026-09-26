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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطاع الطب الوقائي بالوزارة يتابع الاستعدادات النهائية لحملة التطعيم ضد الحصبة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

استقبلت مديرية الشئون الصحية بالشرقية وفد من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة مروة نبيل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بالوزارة، والدكتورة شيماء أبوقمر المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات بالوزارة، يرافقهما مشرفي الطب الوقائي بوزارة الصحة على محافظة الشرقية، وفي حضور الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور أحمد فاروق مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة هبة حسين مدير إدارة الترصد، والدكتورة فيرينا فرانسو نائب مدير التطعيمات، والأستاذ علي بسيوني مراقب أول الطب الوقائي، وفريق إشراف الطب الوقائي بالمديرية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والمقرر تنفيذها خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦.

أثنى الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تنفيذ المبادرات والحملات القومية المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومؤكداً على أهمية الزيارة الإشرافية، وما تمثله من دعم ومتابعة مباشرة من وزارة الصحة لخطط الاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات والإدارات المعنية، ومراجعة جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات والاحتياجات اللازمة، بما يضمن تنفيذ الحملة بكفاءة والوصول إلى الفئات المستهدفة بمختلف أنحاء المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الاستعداد التام من كافة الفرق الصحية والجهاز الإشرافي بالمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتنفيذ الحملة القومية، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، وتقديم كافة أوجه الدعم للفرق المشاركة، بما يساهم في تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع كافة الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي والجهاز الإشرافي بها، لمراجعة الخطط النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، ومناقشة كافة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية، ومراجعة موقف الإدارات الصحية والفرق الطبية المشاركة، وخطط توزيع الفرق ومتابعتها والإشراف عليها، والتأكد من توافر المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ الحملة وفقاً للخطط الموضوعة، مضيفاً أنه تم أيضاً مناقشة آليات المتابعة والتقييم أثناء تنفيذ الحملة، والتأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين فرق المديرية ومشرفي وزارة الصحة والسكان، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق المستهدفات المحددة للحملة.

بالشرقية مديرية الشئون الصحية بوزارة الصحة والسكان الإدارة العامة لمكافحة الأمراض

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