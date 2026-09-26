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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه البكارشة بالحسينية بطاقة 51 ألف م3/يوم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة مياة البكارشة التابعة لمركز الحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل بالمحطة، والاطمئنان على كفاءة التشغيل عقب دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء مركزي الحسينية وأولاد صقر.

رافقته المهندسة إيمان رفعت، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، واللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، وممدوح أنور، رئيس مدينة صان الحجر.

تفقد المحافظ مكونات المحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة إيمان رفعت، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن مراحل التشغيل المختلفة ومعدلات الأداء والطاقة الاستيعابية للمحطة، والتي تبلغ 51 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و100 مليون جنيه، والتي تسهم في تحسين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضم المآخذ وخطي مياه عكرة مزدوج قطر 800 مم بطول 31 كم، وخطوط مياه حاملة بطول 16.5 كم (800 مم بطول 3.5 كم – 500 مم بطول كم – 400 مم بطول 3 كم – 300 مم بطول 9 كم – 22 غرفة محابس وغسيل، والتي تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقرى “صان الحجر البحرية – صان الحجر القلبية – البكارشة – الناصرية – القصبي شرق بمركز الحسينية”، وكذلك قرى “إبراهيم حسن – زور أبو الليل – بني عبس – كفر الفرايحة – جزيرة الشافعي – أبو عوينات” بمركز كفر صقر .، يستفيد منها 350 ألف نسمة بما يسهم في تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب بتلك القرى.

وأوضح المحافظ أن مشروع توسعات محطة مياه البكارشة التابعة لمركز الحسينية يُعد من المشروعات المهمة التي شهدت تأخرًا في التنفيذ، بما أثر على الاستفادة الكاملة من طاقتها في دعم وتحسين خدمات مياه الشرب المقدمة لعدد كبير من القرى التابعة للمركز، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، تم تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع بصورة دورية، والعمل على إزالة جميع العقبات التي واجهت التنفيذ، حتى تم الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع تسليماً ابتدائياً ودخوله الخدمة الفعلية في فبراير 2026.

وجه محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء والتشغيل بالمحطة، والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المقررة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تنفيذ وتطوير مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

التقى المحافظ بعدد من أهالي المدينة واستمع إلى طلباتهم، موجهاً رئيس المركز بسرعه فحصها وحلها، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية سير العمل أولاد صقر

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