ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر مع مستهل التعاملات المسائية اليوم، السبت 26- 9-2026، على مستوى الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية؛ استقراراً دون تغيير مقارنة بما كان عليه أمس، الجمعة.

تحركات الذهب

وصل متوسط سعر الذهب أمس بزيادة تبلغ 40 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6260 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و6516 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6260 جنيها للشراء و6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 188

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50.088 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب نحو 4296 دولارا للشراء و4296 دولارا للبيع.