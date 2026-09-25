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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في أول تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

وبلغ آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر 18 الأوسط انتشارًا 5335 جنيها للشراء و 5305 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب من دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية بالتزامن مع إعلان سعر الفائدة في البنوك المصرية.

تحركات سعر الذهب أمس

انخفض سعر الذهب بقيمة 65 جنيها قبل ساعات من بدء التداولات المسائية أمس الخميس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في مصر 6225 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7114 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6521 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6225 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر 18 الأوسط انتشارًا 5335 جنيها للشراء و 5305 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.8 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4270 دولارا للشراء و 4269 دولارا للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توقع الأسواق زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​التشديد النقدي هذا العام، مما أدى إلى صعود الدولار.

وتراجع ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4361.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4400 دولار.

وارتفع الدولار، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف محلل ​السوق في بورصة الذهب الأمريكية "نشهد مخاوف مستمرة بين المضاربين على ​تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والتي دفعت مؤشر الدولار إلى ⁠أعلى مستوياته في أكثر من شهرين يوم الجمعة. 

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى ​أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 88 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.

وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار ​الفائدة المرتفعة قد تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد ​من جاذبية الأصول التي تدر عائدا.

وزادت مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة منذ ‌اندلاع ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما أجبر البنوك المركزية في أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية.

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