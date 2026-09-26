سماح أنور توضح سبب انسحابها من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

أوضحت الفنانة سماح أنور سبب مغادرتها مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدورته الرابعة قبل انتهاء فعاليات حفل الافتتاح وامتناعها عن التكريم، مؤكدة أن ارتباطها بتصوير أحد أعمالها وسفرها خلال الساعات المقبلة كان وراء قرار الانسحاب.



وأكدت سماح أنور أنها كانت متفقة مع إدارة المهرجان منذ فترة على الحضور، لكنها اضطرت إلى الاعتذار عن استكمال الفعاليات بسبب ارتباطاتها الفنية، مشيرة إلى أنها أبلغت إدارة المهرجان بظروفها.



ونفت سماح أنور ما تردد حول انسحابها بسبب عدم تخصيص مقعد لها خلال الحفل، موضحة أن السبب الحقيقي يتعلق بموعد سفرها والتزامات التصوير، لافتة إلى أنها فضلت المغادرة بسبب عدم قدرتها على القيادة ليلًا.



كما أعربت الفنانة عن حزنها لعدم تمكنها من البقاء لمشاركة عدد من القامات الفنية التي حضرت فعاليات المهرجان، مؤكدة أن قرارها جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها.