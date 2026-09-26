هل يتأثر الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة؟ .. توقعات أسعار المشغولات فى المستقبل .. خبير : 4 عوامل تحدد اتجاه المعدن الأصفر

تصدر قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار متابعة أسعار الذهب في السوق المحلية، باعتباره من أبرز وسائل الادخار التي يلجأ إليها المصريون.

بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل متابعة تطورات التضخم والظروف الاقتصادية.

بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟

وبالتزامن مع القرار، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية صباح اليوم الجمعة، بعد موجة تراجع شهدتها التعاملات خلال الأيام الماضية، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًا: هل تثبيت الفائدة يعني أن الذهب سيستقر، أم أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تدفع الأسعار إلى التحرك؟

سعر الذهب اليوم في مصر بعد قرار تثبيت الفائدة

استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 6215 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الجمعة 25 سبتمبر 2026، دون تغيير عن ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7082 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5308 جنيهات، وسجل عيار 14 نحو 4080 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 49905 جنيهات، وفق آخر تحديثات الأسعار المنشورة صباح اليوم.

وهذه الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة، كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال اليوم وفق حركة السوق.

هل تثبيت الفائدة يرفع سعر الذهب؟

العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب موجودة، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد سعر المعدن النفيس.

فعندما تتغير أسعار الفائدة، تتأثر جاذبية بعض أدوات الادخار والاستثمار، وهو ما يمكن أن ينعكس على الطلب على الذهب. لكن السوق المحلية لا تتحرك بناءً على قرار الفائدة المصري وحده، إذ تتأثر أيضًا بحركة الذهب عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه ومستويات العرض والطلب داخل السوق.

ولهذا فإن تثبيت الفائدة لا يعني بصورة تلقائية أن الذهب سيرتفع، كما أنه لا يعني بالضرورة انخفاضه.

والدليل أن الذهب المحلي استقر صباح الجمعة بعد موجة هبوط سابقة، بينما تتابع الأسواق في الوقت نفسه تحركات الأونصة العالمية والدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة.

ماذا يحدث لأسعار المشغولات الذهبية؟

فى إطار هذا السياق قال حسن محمد الخبير فى بيع وشراء الذهب، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أسعار المشغولات الذهبية ترتبط أساسًا بسعر جرام الذهب، لكن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك لا يساوي سعر الجرام الخام فقط.

فعند شراء مشغولة ذهبية، يدخل في الحساب سعر الذهب بحسب العيار، بالإضافة إلى المصنعية والدمغة والضريبة، ولذلك فإن أي تحرك في سعر الذهب الخام يمكن أن ينعكس على السعر النهائي للمشغولات، مع اختلاف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر.

وبالتالي، فإن استقرار سعر الذهب خلال تعاملات اليوم يعني أن السعر الأساسي للمعدن لم يشهد تغيرًا جديدًا، لكن ذلك لا يمنع حدوث تحركات لاحقة إذا تغيرت الأسعار العالمية أو سعر الصرف أو مستويات الطلب في السوق المحلية.

4 عوامل تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة

هناك مجموعة من العوامل التي تستحق المتابعة عند قراءة حركة الذهب في مصر، وأبرزها:

سعر الذهب عالميًا:

حركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية تعد من أهم العوامل المؤثرة في السعر المحلي.

سعر الدولار أمام الجنيه:

أي تغير في سعر الصرف يمكن أن ينعكس على تكلفة الذهب في السوق المصرية.

أسعار الفائدة:

قرارات البنوك المركزية، محليًا وعالميًا، تؤثر في توجهات المستثمرين وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

العرض والطلب:

حجم الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية يؤثر أيضًا في حركة السوق المحلية.

هل الذهب مناسب للادخار أم شراء المشغولات؟

وأوضح محمد أن إدخار الذهب، يختلف هدفه من الشراء من شخص إلى آخر. فمن يشتري الذهب بهدف اقتناء مشغولات للزينة يهتم بالتصميم والعيار والمصنعية، بينما يختلف الأمر بالنسبة لمن ينظر إلى الذهب كوسيلة للادخار.

وفي جميع الحالات، لا يمكن اعتبار تثبيت سعر الفائدة وحده مؤشرًا كافيًا للحكم على الاتجاه المستقبلي للذهب، لأن السعر يتأثر بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية.

ومع استقرار عيار 21 عند 6215 جنيهًا صباح الجمعة، تظل حركة الذهب خلال الأيام المقبلة مرتبطة بما ستشهده الأسواق من تغيرات في سعر الأونصة عالميًا والدولار ومستويات الطلب، إلى جانب أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة.