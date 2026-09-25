ثروت الخرباوي يكشف كواليس مفاوضات حسن البنا لتسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص

كشف ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة في حياة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، مشيرًا إلى إجراء مفاوضات معه حول تسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص والكشف عن أماكن الأسلحة التابعة له.

وأوضح الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن المفاوضات كانت تُجرى داخل مجلس الوزراء، وكان مصطفى مرعي، وزير الدولة آنذاك، هو المسؤول عن التفاوض مع حسن البنا.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن المفاوضات تمحورت حول مطالبة حسن البنا بتسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص للحكومة، إلى جانب الكشف عن أماكن وجود الأسلحة.



وأضاف أن البنا كان يخشى من تداعيات الكشف عن أعضاء التنظيم السري، لافتًا إلى واقعة ظهر خلالها شقيقه عبد الباسط البنا، الذي كان يعمل في الشرطة، بالقرب منه وهو يحمل سلاحه.

وأوضح الخرباوي أن حسن البنا برر وجود شقيقه إلى جواره قائلًا: «علشان يحموني من اللي إنتوا عايزينّي أديكوا أساميهم»، في إشارة إلى مخاوفه من أعضاء التنظيم الذين كان يُطلب منه الكشف عن أسمائهم.