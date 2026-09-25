من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات رقص

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة، لها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها؛ تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.