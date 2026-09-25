قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليونان وقبرص تعزز التعاون الثلاثي لدعم أمن واستقرار شرق المتوسط
خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام
بوتين: هجمات أوكرانيا على موسكو حالت دون استئناف المفاوضات بعد الانتخابات
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاطل انتحل صفة طبيب نفسى بعين شمس

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (عاطل "غير حاصل على أى مؤهل دراسى - له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة طبيب نفسى وتأسيس وتجهيز عيادة طبية كائنة بدائرة قسم شرطة أول عين شمس بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.


 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (شهادة جامعية وعدد من الكارنيهات المنسوبة لجهات طبية "جميعها مزورة" - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الأجهزة الأمنية النصب إنتحال الصفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

الحرب

اليونيسف: مقتل 15 طفلاً وإصابة 14 آخرين منذ تصاعد الصراع في اليمن

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

بعد اكتشاف الصديد.. حسام موافي يكشف أهمية تحليل المياه على الرئة

الإعلامي هشام موسى

هشام موسى يكشف خطورة استمرار التصعيد في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد