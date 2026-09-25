8 دقائق لشحن 97%.. جيلي تدخل سباق السرعة بتقنية 2250 كيلووات

كشفت جيلي عن منظومة جديدة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية، تصل قدرتها القصوى إلى 2250 كيلووات، الأمر الذي يزيد المنافسة بين الشركات الصينية لتقليل الوقت الذي تحتاجه السيارات الكهربائية داخل محطات الشحن.

تقنيات جيلي وتوقيت الشحن

أظهرت الاختبارات التي أجرتها جيلي على سيارات من علامتي “لينك آند كو” و"زيكر"، قدرة النظام على رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال 4 دقائق و30 ثانية فقط.

كما تمكنت المنظومة من الوصول بالبطارية من 10% إلى 97% خلال نحو 8 دقائق و40 ثانية، وهي أرقام تستهدف تقليص فترة التوقف خلال الرحلات الطويلة.

وتجمع جيلي بين محطات الشحن من الجيل الخامس ونظام ذكاء اصطناعي طورته بالتعاون مع StepFun العالمية، ويعمل النظام على مراقبة حالة البطارية ودرجة حرارتها وإدارة تدفق الطاقة بصورة مستمرة، بهدف الوصول إلى معدل شحن مرتفع مع الحفاظ على التحكم في درجات الحرارة أثناء العملية.

سيارات جيلي الكهربائية

منافسة جيلي وبي واي دي

تضع هذه التقنية جيلي في مواجهة مباشرة مع بي واي دي، التي كشفت عن تقنية FLASH Charging بقدرة تصل إلى 1500 كيلووات، وتستهدف تقنية بي واي دي شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال نحو 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% في حوالي 9 دقائق.

وبحسب الأرقام المقدمة عالميًا، تتفوق منظومة جيلي من حيث القدرة القصوى بنحو 50% مقارنة بتقنية بي واي دي، إلا أن الفارق في زمن الشحن الفعلي بين النظامين يظل محدودًا.

ويعكس ذلك أن قوة الشاحن وحدها لا تحدد سرعة إعادة شحن البطارية، إذ تلعب قدرة البطارية ونظام إدارة الحرارة ومستوى الشحن عوامل أخرى دورًا أساسيًا في النتيجة النهائية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية لم تعد تتركز فقط على زيادة مدى القيادة أو سعة البطاريات، بل أصبحت سرعة الشحن عنصرًا رئيسيًا في تطوير السيارات والبنية التحتية المحيطة بها.

ومن خلال منظومة بقدرة 2250 كيلووات، تراهن جيلي على تقليل زمن التوقف إلى مستويات تقترب من الوقت الذي تستغرقه عمليات التزود بالوقود التقليدية.