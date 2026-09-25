قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة
ماكنتش معروف ومش معايا فلوس.. أحمد فهيم يروي موقفا نبيلا من الزعيم عادل إمام معه
أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية
قبل تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة لغلق المحال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المقطم
يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تشكيل بولندا أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية
تشكيل مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية
سر خطير داخل أحذية اللاعبين.. تقنية جديدة قد تغيّر شكل كرة القدم
رئيس وزراء باكستان: تهديد الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال
بوتين: لا نستعد لأي صراع مع أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

8 دقائق لشحن 97%.. جيلي تدخل سباق السرعة بتقنية 2250 كيلووات

سيارات جيلي الكهربائية
سيارات جيلي الكهربائية
صبري طلبه

كشفت جيلي عن منظومة جديدة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية، تصل قدرتها القصوى إلى 2250 كيلووات، الأمر الذي يزيد المنافسة بين الشركات الصينية لتقليل الوقت الذي تحتاجه السيارات الكهربائية داخل محطات الشحن. 

تقنيات جيلي وتوقيت الشحن 

أظهرت الاختبارات التي أجرتها جيلي على سيارات من علامتي “لينك آند كو” و"زيكر"، قدرة النظام على رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال 4 دقائق و30 ثانية فقط.

كما تمكنت المنظومة من الوصول بالبطارية من 10% إلى 97% خلال نحو 8 دقائق و40 ثانية، وهي أرقام تستهدف تقليص فترة التوقف خلال الرحلات الطويلة.

وتجمع جيلي بين محطات الشحن من الجيل الخامس ونظام ذكاء اصطناعي طورته بالتعاون مع StepFun العالمية، ويعمل النظام على مراقبة حالة البطارية ودرجة حرارتها وإدارة تدفق الطاقة بصورة مستمرة، بهدف الوصول إلى معدل شحن مرتفع مع الحفاظ على التحكم في درجات الحرارة أثناء العملية.

سيارات جيلي الكهربائية

منافسة جيلي وبي واي دي

تضع هذه التقنية جيلي في مواجهة مباشرة مع بي واي دي، التي كشفت عن تقنية FLASH Charging بقدرة تصل إلى 1500 كيلووات، وتستهدف تقنية بي واي دي شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال نحو 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% في حوالي 9 دقائق.

وبحسب الأرقام المقدمة عالميًا، تتفوق منظومة جيلي من حيث القدرة القصوى بنحو 50% مقارنة بتقنية بي واي دي، إلا أن الفارق في زمن الشحن الفعلي بين النظامين يظل محدودًا. 

ويعكس ذلك أن قوة الشاحن وحدها لا تحدد سرعة إعادة شحن البطارية، إذ تلعب قدرة البطارية ونظام إدارة الحرارة ومستوى الشحن عوامل أخرى دورًا أساسيًا في النتيجة النهائية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية لم تعد تتركز فقط على زيادة مدى القيادة أو سعة البطاريات، بل أصبحت سرعة الشحن عنصرًا رئيسيًا في تطوير السيارات والبنية التحتية المحيطة بها. 

ومن خلال منظومة بقدرة 2250 كيلووات، تراهن جيلي على تقليل زمن التوقف إلى مستويات تقترب من الوقت الذي تستغرقه عمليات التزود بالوقود التقليدية.

جيلي بي واي دي جيلي وبي واي دي تقنيات الشحن الكهربائية السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تشخيص أورام الدماغ في ساعتين بأختبار جديد.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا لدعم صحة الكلى

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد