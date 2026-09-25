زد 2011 يتعادل مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري

تعادل فريق زد مواليد 2011 مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ZED، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام للناشئين.



وسجل مارك ميشيل هدف فريق زد خلال المباراة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ويقود فريق زد 2011 جهاز فني وإداري وطبي يضم علي صقر مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين، وسامح جمال مديرًا إداريًا للقطاع، وأحمد كمال مدربًا عامًا، وحسن عوض مدربًا لحراس المرمى.



كما يضم الجهاز عمار ياسر إداريًا للفريق، وكريم حلبي محللًا للأداء، والدكتور محمد حسام أخصائيًا، ومحمد محمود مدربًا للأحمال، ويوسف محب مساعدًا للمعد البدني، وعبدالرحمن الخولي مسؤولًا عن المهمات.