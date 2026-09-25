تشكيل مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي تركيا وفرنسا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل تركيا كالتالي:
حراسة المرمى: أوجورجان تشاكير.
خط الدفاع: زكي تشيليك – ميريح ديميرال – عبد الكريم بردكجي.
خط الوسط: أوجور آيدين – صالح أوزجان – إسماعيل يوكسك – فيردي كاديوعلو.
خط الهجوم: أردا جولر – جان أوزون – باريش ألبير يلماز.
فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:
حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – ماكسونس لاكروا – آدريان تروفيرت.
خط الوسط: ريان شرقي – كواديو كونيه – أدريان رابيو.
خط الهجوم: مايكل أوليسه – عثمان ديبمبلي – كيليان مبابي.