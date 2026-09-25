ماكنتش معروف ومش معايا فلوس.. أحمد فهيم يروي موقفا نبيلا من الزعيم عادل إمام معه

تحدث الفنان أحمد فهيم، عن علاقته بالزعيم عادل إمام، والموقف الأول الذى جمعه به، موضحًا أن هذا الموقف من غير الممكن أن يُمحى من ذاكرته، حيث أنه كان يمر- وقتها- بفترة صعبة.

وقال فهيم، خلال استضافته فى برنامج «أسرار النجوم»، المعروض على إذاعة «نجوم إف إم»، تقديم الإعلامية إنجي علي: "حدث موقف ليّ مع الزعيم عادل إمام ولم أقدر أن أتناساه حتى الآن ولا أحسد عليه، إذ كنت فى فترة سيئة و«ماكنتش بشتغل ومش معايا فلوس»، ولم أكن معروفًا وقتها فى الوسط، وتلقيت مكالمة هاتفية وعُرض عليّ المشاركة في مسلسل، ووافقت.

وأضاف: "جسدت شخصية عامل أمن، وحدث خطأ وقت تصوير مشهد أكشن، والمخرج وقتها تحدث معي بطريقة سيئة، وحكَّمت عقلي وقتها وأكملت التصوير، ولكن شعرت بالانهزام، وقتها جاء عادل إمام لوكيشن التصوير بعد معرفته بما حدث، ووبخ المخرج بعد إهانته لي، ووقتها شعرت أنه «رجع لي حقي».

وعن الفترات الصعبة التي مر بها، قال: “مررت بـ 6 سنوات من الدراما في الحقيقة، واستقبلت جرعة حزن مكثفة، وفي تلك السنوات فقدت أقرب الناس لي بعد وفاتهم، وأعيش حاليًا في سعادة مع عائلتي”.