بالمستندات الرسمية.. طريقة تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تجديد بطاقة التموين وخطوات تحديث بياناتها عبر منصة مصر الرقمية 2026، وتأتي هذه التساؤلات في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتحديث قواعد بيانات الدعم، حيث يهدف هذا التحول الرقمي إلى ضمان وصول الدعم السلعي والخبز المدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، واستبعاد غير المستحقين بكل سهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

تجديد بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجديد بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، دون اللجوء إلى الذهاب لمقار مكاتب التموين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين والمحافظة على عدم الازدحام والتكدس داخل المكاتب.

طريقة تحديث البطاقات التموينية 2026

يمكن للمواطنين تحديث بطاقات التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة منصة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات.

- الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

منصة مصر الرقمية.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

- إدخال العنوان ومحل الإقامة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

- الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث، سواء للكهرباء أو المياه.

- وثيقة الزواج.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- بيانات المؤهل الدراسي.

- بيانات الممتلكات، ومنها السيارات.

- كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

تأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين، كالتالي:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- النقر على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين «الحالة الاجتماعية».

إضافة المواليد

- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- النقر على أيقونة «إضافة».

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

بطاقة التموين

- في حالة استشهاد الوالد؛ إحضار ما يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.