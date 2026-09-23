المسح الصحي للأسرة المصرية 2025: 90.1% من الأسر تستفيد من بطاقات التموين

كشف المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، أن متوسط حجم الأسرة المصرية بلغ نحو 4 أفراد، مقابل 4.4 فرد عام 2021، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها سيدات إلى 18.9% في عام 2025، مقارنة بنحو 16.7% في 2021.

بطاقة التموين

وأوضح المسح أن بطاقة التموين جاءت في صدارة برامج الحماية الاجتماعية التي تستفيد منها الأسر المصرية، حيث بلغت نسبة الأسر المستفيدة منها نحو 90.1%.

تكافل وكرامة

وجاء برنامج «تكافل وكرامة» في المرتبة التالية، بنسبة استفادة بلغت 12.9% من الأسر، بينما بلغت نسبة المستفيدين من منحة العمالة المؤقتة نحو 0.4%.

برامج الدعم

وأظهرت البيانات تفاوتًا في الاستفادة من برامج الدعم وفقًا لمحل الإقامة، مع استمرار الدور الرئيسي لبطاقة التموين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج «تكافل وكرامة» التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار المسح إلى أن غالبية السيدات المستجيبات في العينة كن في الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا، بينما بلغت نسبة السيدات في الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة نحو 26.2% من إجمالي السيدات المستجيبات، مع ارتفاع نسبة المتزوجات إلى نحو 69.6%.