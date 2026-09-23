مهيب عبدالهادي يكشف موقف بيراميدز من ضم ياسر إبراهيم.. والعلاقات مع الأحمر جيدة

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، موقف نادي بيراميدز من إمكانية التعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال برنامجه "اللعيب" المذاع عبر قناة MBC مصر، إنه لا توجد مفاوضات بين بيراميدز وياسر إبراهيم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن اللاعب ليس ضمن حسابات النادي.

وأوضح مهيب: "مفيش حاجة اسمها ياسر إبراهيم في بيراميدز".

وأضاف أن بيراميدز يسعى خلال الفترة الحالية للحفاظ على علاقاته الجيدة مع النادي الأهلي، وتجنب الدخول في أي تحركات من شأنها إثارة غضب أو ضيق إدارة القلعة الحمراء.

وتابع: "بيراميدز لن يفعل أي أشياء مرة أخرى تغضب أو تضايق نادي الأهلي، ده مش ضعف، دي حاجة كويسة إنه داخل نادي بيراميدز إنه ما يعملوش حاجة تضايق نادي الأهلي، العلاقات جيدة، العلاقات كويسة".

وأشار مهيب عبدالهادي إلى أن التعاقد مع ياسر إبراهيم في التوقيت الحالي لن يكون في مصلحة اللاعب أو بيراميدز، خاصة أن النادي لا يرغب في العودة إلى الأجواء والجدلات التي شهدتها فترات سابقة.

وقال: "لو خدنا ياسر إبراهيم في هذا التوقيت، أموره مش هتبقى أفضل حال، وهنرجع مرة أخرى لما سبق، وده مش في قاموس بيراميدز دلوقتي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة بيراميدز الحالية لا تتضمن الدخول في صراعات أو جدالات مع الأندية، أو التفاوض مع لاعبين بطريقة قد تؤدي إلى أزمات، قائلًا: "إنه هو يدخل في أي جدلات، كلاعيبة بقى يتفاوض معهم وعايز ياخدهم، ويخش بقى حاجات الشحن دي، حاجات بتاعت زمان، دي خلصت".

وبذلك، أكد مهيب عبدالهادي أن ياسر إبراهيم ليس على رادار بيراميدز، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الأهلي وتجنب أي تحركات قد تسبب خلافات بين الناديين.