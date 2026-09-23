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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة للاعبي الأهلي.. إيهاب الخطيب يحسم موقف صفقات يناير ويكشف مصير الوديات

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إيهاب الخطيب، موقف النادي الأهلي من تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى جانب آخر المستجدات الخاصة بالمباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف.

وأوضح الخطيب أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم يطلب حتى الآن التعاقد مع أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مشيرًا إلى أن ما يتردد بشأن مطالبة المدير الفني بضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة غير صحيح.

وأكد أن الجهاز الفني للأهلي يركز في الوقت الحالي على منح الفرصة لعدد أكبر من لاعبي الفريق، خاصة خلال فترة التوقف، من أجل تقييم مستوياتهم وتحديد احتياجات الفريق قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تدعيمات يناير.

الأهلي يقلص مبارياته الودية

وفي سياق آخر، أشار إيهاب الخطيب إلى تقليص عدد المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال فترة التوقف إلى مباراتين فقط، بعد تقديم موعد مباراة بترول أسيوط في بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وديًا مع الهلال الليبي ومصر المقاصة، مع وجود إمكانية لتغيير طرفي المباراتين، رغم الإعلان عنهما بشكل رسمي.

ويستغل الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة فترة التوقف في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية، إلى جانب منح الفرصة للعناصر التي لا تشارك بصورة منتظمة، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي إيهاب الخطيب النادي الأهلي الخطيب حسين عموتة الهلال الليبي ومصر المقاصة

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