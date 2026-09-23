ناقد رياضي: الأهلي يُخطط لضم 4 صفقات في يناير.. ورضا سليم رفض عرضًا من كاظمة الكويتي

أكد الناقد الرياضي محمد أبوعلي أن النادي الأهلي يعمل على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى موقف رضا سليم من الرحيل، وعدد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق.

وقال أبوعلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كان في عرض من كاظمة الكويتي لضم رضا سليم، منذ 48 ساعة قبل غلق باب القيد، ولكن اللاعب تمسك بالاستمرار رغم التأكيد له بصعوبة حصوله على فرصة في المشاركة، وحسين عموتة غير مقتنع باللاعب، واللاعب كان يريد الانتقال للجيش الملكي وحصول راتبه من الأهلي، وهو ما تم رفضه".

وأضاف: "الأهلي يسعى للتخلص من رضا سليم، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز 6، بناءً على طلب من عموتة".

وتابع: "سألت عن موضوع عرض طرابزون لضم محمد هاني، والمصدر لم يؤيد أو ينفي، وهناك تعجب في الأهلي من موقف اللاعب بسبب إصراره على إلغاء بند نسبة المشاركة".

وأكمل: "الأهلي مش هيزود جنيه في عقود محمد هاني وياسر إبراهيم، وأغلق ملف التجديد، ولن يتم الحديث معهما مرة أخرى في ملف التجديد، إلا لو هما طلبوا".

وواصل: "الأهلي شغال على ملف تدعيم صفوفه في يناير في مراكز الدفاع، والظهير الأيسر، والظهير الأيمن، والديفندر".

وأردف: "حصل كلام مع حسام عبدالمجيد في الفترة الماضية، وسبق وأن الأهلي اتفق مع اللاعب قبل احترافه على كافة بنود التعاقد".

وقال: "اسم عمر فايد مطروح كأحد الحلول لتدعيم خط الدفاع في الأهلي، واللاعب قال: لو هرجع الدوري المصري هرجع الأهلي".

واختتم محمد أبوعلي تصريحاته قائلًا: "في حالة مشاركة أشرف داري وتألقه سيستمر مع الأهلي، ولكن في حالة تجدد إصاباته سيرحل في يناير".