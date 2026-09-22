نُقل مغمى عليه للمستشفى.. مروحة سقف تسقط على رأس محامٍ بنقابة قليوب

تقدم عبدالله ربيع مصطفى، المحامي بالاستئناف، بشكوى عاجلة إلى النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، طالب خلالها بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في واقعة إصابته داخل مقر النقابة الفرعية بـقليوب.

وقال المحامي في شكواه إنه أثناء تواجده بمقر النقابة يوم 20 سبتمبر 2026 لمباشرة أعماله المهنية والنقابية، فوجئ بسقوط مروحة سقف من أعلى مباشرة على رأسه ووجهه، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية بالغة في الوجه والأذن.

وأضاف أنه فقد الوعي إثر الحادث وتم نقله مغمى عليه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج، حيث خضع لخياطة جراحية وتدخل طبي عاجل، مع احتمالية ترك ندبات دائمة.

وناشد عبدالله ربيع النقيب العام للمحامين التدخل العاجل، وفتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب سقوط المروحة، وتحديد المسؤول عن أعمال الصيانة ومتابعة اشتراطات السلامة داخل مقر النقابة، مؤكداً أن الواقعة قد تعرض حياة المحامين والمترددين على المقر للخطر.

كما أكد احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والجنائية والمدنية، بما في ذلك حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به جراء الواقعة.