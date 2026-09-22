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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب تبحث التعاون مع الهند ورؤساء الإدارات الضريبية بدول البريكس

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

التقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، كما عقدت لقاءات مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات التي تستضيفها الهند في إطار رئاستها لتجمع البريكس لعام 2026.

وأكدت عبد العال أن مشاركة مصلحة الضرائب المصرية تأتي في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الإدارات الضريبية بالدول المختلفة، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يدعم جهود التطوير والتحديث التي تشهدها المنظومة الضريبية المصرية.

وأوضحت أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي، والتحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتنمية قدرات الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والتعلم المتبادل بين الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وأكدت أهمية التعاون بين دول البريكس في مجال التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من المبادرات والبرامج المشتركة في تأهيل الكوادر الضريبية وتبادل الخبرات والتجارب العملية، مشيرة إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على إتاحة الفرصة لكوادرها للمشاركة في هذه المبادرات والاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الفنية والمهنية ونقل الخبرات والممارسات الناجحة إلى بيئة العمل داخل المصلحة.

وشملت اللقاءات رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية المشاركة، ومن بينهم جوليانو بريتو دا جوستا نيفيس، رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية البرازيلية، والدكتور بيمو ويجايانتو، رئيس هيئة الضرائب الإندونيسية، ومحمد غاني باساند فوماني، رئيس مصلحة الضرائب الإيرانية، ودانييل إيجوروف، رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، وثابيل نتومبيلا، ممثلة مصلحة الإيرادات في جنوب أفريقيا، وعبد العزيز المولى، مدير الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب رئيس مصلحة الضرائب الهندية.

وعلى صعيد متصل، واصل ممثلو مصلحة الضرائب المصرية مشاركتهم في اجتماعات خبراء الإدارات الضريبية بدول البريكس لليوم الثاني، استكمالًا لأعمال اليوم الأول، حيث شاركوا مع ممثلي الدول الأعضاء في مناقشة عدد من مسارات العمل، شملت مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الضريبية، وتطوير ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز النهج المرتكز على الممولين والتعلم المتبادل بين الإدارات الضريبية، إلى جانب مناقشة تقرير التقدم الضريبي ومتابعة تطورات مسارات التعاون بين دول البريكس.

وشارك ممثلو المصلحة في مناقشة آليات تنفيذ مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الضريبية وتبادل الخبرات العملية والممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء، ومن بينها البرنامج التدريبي الذي تستضيفه الهند بمشاركة ممثلين عن الإدارات الضريبية بدول البريكس، والذي ستشارك فيه مصلحة الضرائب المصرية بعدد من كوادرها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وتطوير المهارات الفنية والمهنية، ونقل المعرفة والخبرات المكتسبة لدعم جهود التطوير وبناء القدرات داخل المصلحة.

كما شارك ممثلو المصلحة في مناقشة ممارسات إدارة الموارد البشرية وسبل تطويرها بما يدعم رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء المؤسسي.

وشارك ممثلو المصلحة كذلك في أعمال مجموعة العمل المعنية بالنهج المرتكز على الممولين ومنتدى التعلم المتبادل، والتي تستهدف إنشاء منصة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية بدول البريكس، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في تطوير الخدمات وتحسين تجربة الممولين وتعزيز التواصل معهم. وقدمت مصلحة الضرائب المصرية، في إطار مشاركتها في أعمال المجموعة، محاضرة مصورة استعرضت خلالها تجربتها في هذا المجال، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم التعلم المشترك بين الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وشملت المناقشات كذلك تقرير التقدم الضريبي ومتابعة ما تحقق في مسارات التعاون بين الإدارات الضريبية بدول البريكس، بما يدعم استمرارية العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء.

ويمثل مصلحة الضرائب المصرية في اجتماعات الخبراء كل من الدكتور عبد الرازق شوقي، معاون رئيس المصلحة ومدير عام شؤون مكتب رئيس المصلحة، والدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة ومدير عام الاتفاقيات الدولية.

مصلحة الضرائب مال واعمال اخبار مصر دول بريكس الإدارات الضريبية رشا عبد العال

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