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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام يتعرض للطرد بسبب واقعة مع صلاح ريكو

حازم امام
حازم امام
باسنتي ناجي

كشف سامي هلهل، الحكم الدولي السابق، كواليس واقعة طرد حازم إمام خلال مباراة الزمالك ومصر المقاصة، مؤكدًا أن اللاعب تلفظ بلفظ غير مقبول تجاه صلاح ريكو، ما دفعه لاستدعاء الحكم محمود البنا واتخاذ قرار بطرده.

حازم امام

وأوضح هلهل أن المباراة كانت تسير بشكل هادئ والزمالك متقدم، قبل أن يتلفظ حازم إمام بعبارة سمعها الجمهور، ليقرر استدعاء البنا وإشهار البطاقة الحمراء، مشيرًا إلى أن اللائحة وقتها كانت تنص على إيقاف اللاعب من 4 إلى 8 مباريات، بينما تم إيقاف حازم إمام مباراتين فقط.

وأضاف الحكم السابق أن أحد مسؤولي لجنة الحكام سأله عن سبب الطرد، ثم استفسر منه عن اللفظ الذي صدر من اللاعب، ليرد هلهل بأنه اتخذ قراره داخل الملعب بعدما تأكد من الواقعة، مؤكدًا أن الحكم لا يتعامل مع تجاوزات اللاعبين بشكل شخصي، لكنه يعتبرها تجاوزًا في حق التحكيم الذي يمثله.

حازم امام الاهلي الزمالك

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