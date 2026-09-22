أمام الأمم المتحدة.. عاهل الأردن: إسرائيل تواصل تجاهل اتفاق غزة وتعرقل حماية المدنيين والمساعدات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن المجتمع الدولي مطالب بتسمية الوقائع بأسمائها وتحمل مسؤولياته تجاه الأزمات والصراعات، مشددًا على أن المساءلة تبدأ عندما يتم التعامل بوضوح مع ما يجري، بما في ذلك ما وصفه بمحاولة محو الوجود الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الملك عبدالله الثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في افتتاح أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، التي تبحث مجموعة واسعة من الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا والأزمات الإنسانية والأمن الغذائي والطاقة.

وقال العاهل الأردني إن استمرار النزاعات الممتدة لا يؤدي إلى حل الأزمات، بل يفضي إلى تفاقمها وتوسيع دائرة تداعياتها، مشيرًا إلى أن الحرب التي شهدتها المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أظهرت سرعة انتقال آثار الصراعات إلى خارج حدودها، ولا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الملك عبدالله على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية تتطلب حلًا دائمًا، منتقدًا استمرار الإجراءات التي تحول دون تحقيق تسوية عادلة، ومؤكدًا أن المساءلة الدولية تبدأ من الاعتراف بالوقائع وعدم الالتفاف عليها.

كما اتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية بمواصلة تجاهل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، داعيًا إلى احترام الالتزامات والاتفاقات المتعلقة بوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد العاهل الأردني أن استمرار الحرب في غزة يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة، محذرًا من أن غياب الحل السياسي يفتح المجال أمام مزيد من الأزمات والتوترات.

وشدد الملك عبدالله على أهمية دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية، داعيًا إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف والالتزام بالقانون الدولي، باعتبار ذلك أساسًا لمعالجة النزاعات ومنع اتساعها.

وتأتي كلمة العاهل الأردني في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة خلال اجتماعات الجمعية العامة، مع تركيز دولي على الحرب في غزة وتداعيات الصراع الإقليمي وأزمات الطاقة والغذاء. وقد انطلقت أعمال الدورة الـ81 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 22 سبتمبر 2026، وتستمر جلسات المناقشة العامة حتى 28 سبتمبر.