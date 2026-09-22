زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستياء بعدما وثق مشهدًا لعاملين يستقلان دراجة نارية «تروسيكل»، أثناء قيامهما بتفريغ محتويات براميل في مياه إحدى الترع بمحافظة سوهاج، وسط ادعاءات من مصور المقطع أن المواد التي يتم التخلص منها عبارة عن زيوت طعام مستخدمة.

وحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، فإن العاملين كانا يقومان بتفريغ محتويات البراميل في وضح النهار، بينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، مطالبين بكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من طبيعة المواد التي جرى إلقاؤها داخل المياه، ومحاسبة المسئولين حال ثبوت ارتكاب مخالفة.

ماذا حدث؟

وأثار المقطع المتداول حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الادعاءات المصاحبة له بشأن إلقاء زيوت الطعام المستخدمة داخل مياه إحدى الترع، وهو ما اعتبره متداولو الفيديو سلوكًا من شأنه الإضرار بالبيئة والمياه، مطالبين بسرعة تحديد مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حال ثبوت صحتها.

وأشارت منشورات متداولة إلى أن الواقعة حدثت بنطاق مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إلا أن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي حتى الآن، ولم يتم التحقق بصورة قاطعة من طبيعة المواد التي ظهرت أثناء تفريغها في الفيديو.

وتقوم الجهات المعنية بمحافظة سوهاج بفحص الفيديو المتداول، للوقوف على مدى صحة الواقعة وتحديد مكان وزمان تصوير المقطع، فضلًا عن التحقق من هوية الأشخاص الظاهرين به وطبيعة المواد التي تم تفريغها.

ويجري التحقق من صحة الادعاءات المصاحبة للفيديو، وما إذا كانت المواد التي ظهرت في المقطع زيوت طعام مستخدمة بالفعل، أم مواد أخرى، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بناءً على نتائج الفحص.

وتأتي أعمال الفحص في إطار التعامل مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع أو مخالفات، خاصة المقاطع التي تتضمن ادعاءات بشأن الإضرار بالبيئة أو مصادر المياه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة حال ثبوت صحتها وتحديد المسؤول عنها.

ولا تزال ملابسات الفيديو قيد الفحص، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وفحوص الجهات المختصة بشأن حقيقة الواقعة ومكان تصويرها وطبيعة المواد التي جرى تفريغها.